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Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей

0:49
Экономика

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагает расширить ассортимент картофеля, закупая его в очищенном и вакуумированном виде или в формате готовой продукции. Это предложение озвучил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Ранее ФАС России предложила АКОРТ увеличить ассортимент картофеля, чтобы улучшить его доступность в магазинах. В службу поступила информация о том, что на складах есть запасы картофеля, который не совсем соответствует требованиям ритейлеров по форме и упаковке.

Богданов отметил, что у ритейлеров сейчас достаточно предложений картофеля, соответствующего стандартам. Каждая сеть разрабатывает свои требования, исходя из предпочтений покупателей, пишут "Ведомости".

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам, подбор, большой, полный выбор, запас всякого рода, вкуса, разбора.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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