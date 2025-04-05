Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагает расширить ассортимент картофеля, закупая его в очищенном и вакуумированном виде или в формате готовой продукции. Это предложение озвучил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Ранее ФАС России предложила АКОРТ увеличить ассортимент картофеля, чтобы улучшить его доступность в магазинах. В службу поступила информация о том, что на складах есть запасы картофеля, который не совсем соответствует требованиям ритейлеров по форме и упаковке.
Богданов отметил, что у ритейлеров сейчас достаточно предложений картофеля, соответствующего стандартам. Каждая сеть разрабатывает свои требования, исходя из предпочтений покупателей, пишут "Ведомости".
Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам, подбор, большой, полный выбор, запас всякого рода, вкуса, разбора.
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