Уничтожить лишние кг поможет этот вкусный орешек

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Японские учёные узнали, что скорлупа и другие части кешью помогают худеть.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

Дело в том, что экстракты из этих частей тормозят рост жировых клеток и накопление жира.

Учёные увидели во время эксперимента, что экстракт из скорлупы кешью особенно останавливает развитие жировых клеток, блокируя определённые процессы в организме.

Экстракт из сушёных плодов этого ореха тоже полезен, он уменьшает накопление жиров, не мешая образованию новых клеток.

Сам же орешек кешью не влияет на рост жировых клеток, но стимулирует выработку белка, сообщили в научном журнале Scientific Reports.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

