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Как поделить одну комнату на двоих детей и не поссорить их

2:11
Недвижимость

Одна комната на двоих детей — задача не из простых, особенно если это не близнецы. Разный возраст, разные интересы, даже разный режим сна — всё это требует деликатного подхода. Но правильная организация пространства творит чудеса.

Детская комната
Фото: https://www.freepik.com
Детская комната

Зонируйте комнату с умом

Чтобы никому не мешать и не тесниться, комнату стоит поделить на функциональные зоны:

1. Спальная зона
Лучше расположить её подальше от окна и батареи. Если возраст детей сильно различается, выбирайте отдельные кровати. А если они погодки — отличным решением станет двухъярусная кровать (но только с безопасными бортиками и прочной лестницей).

2. Рабочая зона
Даже дошкольникам она нужна — для творчества, лепки и учёбы. Лучше всего поставить стол у окна. Один длинный стол с перегородкой или ящиками посередине сэкономит место и при этом обеспечит каждому "своё". Можно поставить два отдельных — если позволяет пространство.

3. Игровая зона
Место для игр должно быть безопасным и уютным. Установите корзины, полки, контейнеры для хранения — иначе комната превратится в поле боя.

Каждому — по уголку

Даже в одной комнате детям важно чувствовать, что у них есть личное пространство. Разделите комнату визуально — с помощью разных цветов стен, штор, ширмы или стеллажа.

Если мальчик и девочка — выбирайте нейтральную палитру: бежевый, серый, светло-зелёный. Цвета могут быть и разными, но не слишком яркими — для акцентов подойдут подушки, покрывала, занавески.

Освещение: света много не бывает

Потолок с точечными светильниками обеспечит равномерное освещение. Добавьте настольные лампы или бра возле кроватей — один может почитать, пока другой спит.

Не забывайте про хранение

У каждого ребёнка должно быть своё место в шкафу. Один общий шкаф-купе — нормально, если в нём чётко разделены зоны: полки, ящики, штанги.

Уточнения

Ко́мната — помещение разного целевого назначения, часть пространства внутри жилого здания, ограниченное внутренними стенами (перегородками) от других комнат, помещений и проходов, как правило, оборудованное входной дверью и окнами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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