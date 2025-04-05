Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом

Подрезка пеларгонии — важная процедура, которая позволяет сохранить растение в наилучшем состоянии.
Существует три метода подрезки пеларгонии, и выбор зависит от ваших целей.
Если вы оставили свою пеларгонию в состоянии покоя на зиму или живете в регионе с холодным климатом, то лучше всего подрезать её ранней весной. Необходимо удалить все мертвые и подсохшие листья, а также отрезать нездоровые стебли. Здоровые стебли должны быть жесткими на ощупь. Если вы хотите, чтобы ваша пеларгония не была слишком древесной и вытянутой, укоротите её на одну треть, уделяя особое внимание стеблям, которые уже начали древеснеть.
Если ваша пеларгония не впадала в состояние покоя зимой и оставалась зелёной в грунте или контейнерах, лучше подрезать её поздней осенью или сразу перед тем, как заносить в помещение. Укоротите растение на одну треть или половину, сосредотачиваясь на стеблях, которые стали древесными или вытянутыми.
Прищипка — это способ подрезки, который помогает сделать растение более компактным и кустистым. Прищипку можно выполнять как на новых растениях, которые вы только что купили, так и на тех, что пережили зиму. Начинайте прищипку весной. Когда стебли пеларгонии вырастут до 7,5 - 10 см, с помощью острых ножниц или даже пальцев отрежьте или прищипните 0,5 - 1,5 см от конца стебля.
Повторите эту процедуру для всех стеблей. Это вызовет образование двух новых стеблей из одного, что создаст более густое и полное растение. Прищипывать пеларгонию можно на протяжении всей весны, если вы хотите. Подрезка пеларгонии — это простая задача, которая поможет вашему растению выглядеть более здоровым. Теперь, зная, как правильно подрезать пеларгонию, вы сможете наслаждаться её цветами в полном объёме.
Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.
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