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Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом

Садоводство » Цветы

Подрезка пеларгонии — важная процедура, которая позволяет сохранить растение в наилучшем состоянии.

Герань, пеларгония
Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань, пеларгония

Шаги по подрезке пеларгонии

Существует три метода подрезки пеларгонии, и выбор зависит от ваших целей. 

Если вы оставили свою пеларгонию в состоянии покоя на зиму или живете в регионе с холодным климатом, то лучше всего подрезать её ранней весной. Необходимо удалить все мертвые и подсохшие листья, а также отрезать нездоровые стебли. Здоровые стебли должны быть жесткими на ощупь. Если вы хотите, чтобы ваша пеларгония не была слишком древесной и вытянутой, укоротите её на одну треть, уделяя особое внимание стеблям, которые уже начали древеснеть.

Подрезка пеларгонии, которая пережила зиму

Если ваша пеларгония не впадала в состояние покоя зимой и оставалась зелёной в грунте или контейнерах, лучше подрезать её поздней осенью или сразу перед тем, как заносить в помещение. Укоротите растение на одну треть или половину, сосредотачиваясь на стеблях, которые стали древесными или вытянутыми.

Как проводить подрезку пеларгонии

Прищипка — это способ подрезки, который помогает сделать растение более компактным и кустистым. Прищипку можно выполнять как на новых растениях, которые вы только что купили, так и на тех, что пережили зиму. Начинайте прищипку весной. Когда стебли пеларгонии вырастут до 7,5 - 10 см, с помощью острых ножниц или даже пальцев отрежьте или прищипните 0,5 - 1,5 см от конца стебля.

Повторите эту процедуру для всех стеблей. Это вызовет образование двух новых стеблей из одного, что создаст более густое и полное растение. Прищипывать пеларгонию можно на протяжении всей весны, если вы хотите. Подрезка пеларгонии — это простая задача, которая поможет вашему растению выглядеть более здоровым. Теперь, зная, как правильно подрезать пеларгонию, вы сможете наслаждаться её цветами в полном объёме.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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