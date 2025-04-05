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Секреты хранения копчёного мяса: как сохранить вкус и аромат деликатеса

2:47
Еда

Копчёное мясо — это популярный деликатес, который часто присутствует на наших столах. Оно является важной частью традиционных блюд, таких как начинки для пирогов или сытные супы. Однако для сохранения его качества, вкуса и аромата необходимо правильно его хранить. Дэвид Плзак, производитель колбасных изделий и владелец собственного магазина в Пльзене, поделился советами по хранению копченого мяса.

копчёное мясо
Фото: freepik
копчёное мясо

Краткосрочное хранение

Если вы планируете съесть копченое мясо в течение нескольких дней, его лучше всего хранить в холодильнике. Оптимальная температура — от 2 до 5 °C. Однако, как отмечает Дэвид Плзак в разговоре с чешским изданием Toprecepty, копченое мясо в холодильнике быстро высыхает.

Эксперт рекомендует упаковывать копченое мясо в бумажный пакет, чтобы оно могло "дышать" и не накапливало влагу. Затем мясо можно поместить в полиэтиленовый пакет, оставив его открытым для циркуляции воздуха. Важно, чтобы мясо проветривалось, чтобы влага могла испаряться.

Дэвид Плзак также упоминает, что в старину копченое мясо подвешивали в специальных влажно-сухих погребах, завернув в бумагу. Это защищало мясо от мух и сохраняло его качество.

Быстрое потребление

Важно избегать воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, так как это может привести к порче мяса. Дэвид Плзак предупреждает, что копченое мясо, купленное в магазине, обычно замачивается в воде, что ускоряет его порчу.

Эксперт рекомендует хранить копченое мясо не более двух дней, но даже при этом оно может высохнуть. Даже если мясо завернуто в фольгу и содержит нитрит натрия и другие специи, оно все равно может потерять влагу и стать менее вкусным.

Морозильник — долгосрочное решение

Для длительного хранения копченого мяса лучше всего использовать морозильную камеру. Мясо следует плотно завернуть в пищевую пленку или вакуумировать, чтобы предотвратить высыхание и появление неприятного запаха. При правильном хранении копченое мясо можно хранить в морозилке до трех месяцев.

Дэвид Плзак считает заморозку хорошим вариантом для хранения мяса, которое вы не планируете использовать в ближайшее время. Однако после разморозки мясо лучше употребить сразу, так как его качество со временем ухудшается. После разморозки мясо рекомендуется высушить.

В заключение, Дэвид Плзак советует покупать небольшие кусочки копченого мяса, чтобы наслаждаться его вкусом сразу после приготовления.

Уточнения

Копчёное мясо является результатом метода приготовления красного мяса, белого мяса и морепродуктов, зародившегося в эпоху палеолита; копчение придает аромат, улучшает внешний вид мяса благодаря реакции Майяра, а в сочетании с вялением сохраняет мясо. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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