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Волосы засияли, как в рекламе: вот что нужно делать вместо масок

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Думаете, сияющие волосы — заслуга только дорогих бальзамов и несмываемых средств? А вот и нет. Наши бабушки знали толк в блеске без силиконов: просто заваривали травы.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Настой из крапивы — настоящая находка. В ней есть кремний, витамин С и дубильные вещества, которые как бы "запечатывают" кутикулу, делая волосы гладкими и блестящими. Залейте 3 столовые ложки сухой крапивы литром кипятка, дайте постоять час и процедите. Полученным настоем ополосните чистые волосы — и не смывайте. Блондинкам подойдёт ромашка, брюнеткам — крепкий чёрный чай.

Но травы — это полдела. Главное — не мыть голову как попало. Если вы наносите шампунь по всей длине — стоп. Так вы лишаете волосы их естественной защиты. Достаточно вспенить средство у корней, а длину промывать стекающей пеной.

И забудьте о кипятке. Горячая вода раскрывает чешуйки волос, делая их тусклыми и ломкими. Мойте голову тёплой, а финальное ополаскивание делайте прохладной — это закроет кутикулу и "запечатает" блеск.

Жирные корни? Добавьте пару капель яблочного уксуса в воду для последнего ополаскивания. Он нейтрализует остатки щелочи и придаст гладкость.

Фен — не враг, если использовать его с умом. Перед сушкой нанесите каплю кокосового масла на кончики, включите среднюю температуру и держите фен на расстоянии около 20 см, направляя поток воздуха сверху вниз. Кутикула скажет спасибо.

И не забывайте про еду. Волосам нужен белок, цинк и витамины группы B. Добавьте в рацион яйца, жирную рыбу и орехи. А на крайний случай — маска из авокадо и мёда: смешайте половинку авокадо с ложкой мёда, нанесите на волосы на 30 минут и смойте тёплой водой. Блеск будет как после салона!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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