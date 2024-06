Эндокринолог Сюракшина о препарате "Оземпик": мы можем получить побочные действия в виде панкреатита, приём препарата будет выводить микро- и макроэлементы из организма

Сможет ли препарат для диабетиков "Оземпик” помочь похудеть, можно ли ставить его здоровым людям, и стоит ли делать выбор в пользу российских аналогов? Всё это NewsInfo.Ru выяснило в беседах с врачом-диетологом Мариной Макиша и эндокринологом, экспертом Роскачества Еленой Сюракшиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International