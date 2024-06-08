Эндокринолог Сюракшина о препарате "Оземпик": мы можем получить побочные действия в виде панкреатита, приём препарата будет выводить микро- и макроэлементы из организма

Эксперты о препарате "Оземпик" и его влиянии на похудение

Сможет ли препарат для диабетиков "Оземпик” помочь похудеть, можно ли ставить его здоровым людям, и стоит ли делать выбор в пользу российских аналогов? Всё это NewsInfo.Ru выяснило в беседах с врачом-диетологом Мариной Макиша и эндокринологом, экспертом Роскачества Еленой Сюракшиной.

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"Принцип один: эти препараты нормализуют уровень инсулина. При инсулинрезистентном синдроме "Оземпик" и "Саксенда" применяются. Но тем, у кого нет инсулинрезистентного синдрома, нежелательно применять данные препараты. Во-первых, эффекта особо не будет. Во-вторых, мы можем получить побочные действия в виде панкреатита, их приём будет выводить микро- и макроэлементы из организма", — отметила Елена Сюракшина.

Руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша предупредила, что "Оземпик” принимают, чтобы снизить аппетит.

"Человек перестаёт есть, не получает белок и худеет за счёт коллагена, мышечной массы. Снижение веса по принципу подавления аппетита — это безграмотно абсолютно. И после отмены препарата вес возвращается. У меня таких полно. К сожалению, очень часто на "Оземпике" люди теряют коллаген, кожу, особенно возрастные женщины. Это некрасивое похудение", — заявила она.

Марина Макиша рассказала, что препарат "Оземпик” может быть назначен человеку с большим весом, который не может следовать схеме питания из-за активного аппетита. Однако он всё равно должен снижать вес с нормальным рационом, а не потому что он просто не ест.

По словам специалистов, препарат нельзя применять людям с заболеваниями пищеварительной системы, хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом 1-го типа, беременным и кормящим.

А вот что рассказала Елена Сюракшина о российских аналогах препарата.

"Что касается российских препаратов для снижения веса, "Редуксин" содержит сибутрамин — это гормон, который влияет на центр насыщения мозга — гипоталамус. Он вызывает учащённое сердцебиение и в Европе запрещён. При этом сердце превращается просто в тряпочку, так изнашивается мышца. Учащённое сердцебиение, запоры, постоянно хочется пить. Просто так ничего не бывает", — заключила она.