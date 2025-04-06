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Секрет идеального весеннего картофельного салата: заменяем майонез на сметану и добавляем редис

1:30
Еда

Этот весенний салат из картофеля и редиса идеально дополнит жареные шницели или рыбное филе. Хрустящие редис и огурцы придают блюду свежесть. Для легкости майонез заменен на сметану.

Картофельный салат
Фото: openverse.org by Nikki L., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Ингредиенты

На 4 порции:

  • 8 средних картофелин
  • 4 яйца
  • 200 мл сметаны (15%)
  • 1-2 ч. л. дижонской горчицы
  • Соль
  • Молотый перец
  • 2 пучка редиски
  • 1/2 огурца
  • Кресс-салат или другая зелень для украшения

Приготовление

  1. Отварите картофель. Очистите клубни и сварите в мундире до мягкости. Слейте воду и дайте картофелю остыть.
  2. Сварите яйца. Опустите их в кипящую воду на 7-8 минут, затем охладите в ледяной воде и очистите.
  3. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, яйца — кубиками. Добавьте их в большую миску.
  4. Заправьте салат. Для приготовления заправки смешайте сметану, дижонскую горчицу, соль и молотый перец. Полейте этой заправкой картофель и яйца.
  5. Добавьте овощи. Очистите редис и нарежьте тонкими ломтиками. Огурец нарежьте кубиками. Добавьте овощи в миску и тщательно перемешайте.
  6. Украсьте. Перед подачей посыпьте салат свежей зеленью, например, кресс-салатом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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