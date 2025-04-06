Секрет идеального весеннего картофельного салата: заменяем майонез на сметану и добавляем редис
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Этот весенний салат из картофеля и редиса идеально дополнит жареные шницели или рыбное филе. Хрустящие редис и огурцы придают блюду свежесть. Для легкости майонез заменен на сметану.
Фото: openverse.org by Nikki L., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат
Ингредиенты
На 4 порции:
- 8 средних картофелин
- 4 яйца
- 200 мл сметаны (15%)
- 1-2 ч. л. дижонской горчицы
- Соль
- Молотый перец
- 2 пучка редиски
- 1/2 огурца
- Кресс-салат или другая зелень для украшения
Приготовление
- Отварите картофель. Очистите клубни и сварите в мундире до мягкости. Слейте воду и дайте картофелю остыть.
- Сварите яйца. Опустите их в кипящую воду на 7-8 минут, затем охладите в ледяной воде и очистите.
- Картофель нарежьте тонкими ломтиками, яйца — кубиками. Добавьте их в большую миску.
- Заправьте салат. Для приготовления заправки смешайте сметану, дижонскую горчицу, соль и молотый перец. Полейте этой заправкой картофель и яйца.
- Добавьте овощи. Очистите редис и нарежьте тонкими ломтиками. Огурец нарежьте кубиками. Добавьте овощи в миску и тщательно перемешайте.
- Украсьте. Перед подачей посыпьте салат свежей зеленью, например, кресс-салатом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру