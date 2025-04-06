Ультрамини могут выглядеть элегантно, главное — знать эти четыре правила

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ультрамини-юбки снова в тренде, но не каждая девушка решается их носить. Однако создать стильный и уместный образ без излишней откровенности вполне реально. Достаточно знать несколько хитростей, которые помогут сбалансировать наряд, чтобы чувствовать себя уверенно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik юбка

Выбирайте правильный крой

Облегающие мини-юбки создают более дерзкий образ, а модели с А-силуэтом, складками или запахом выглядят элегантнее. Также обратите внимание на юбки с высокой посадкой — они удлиняют ноги и не создают излишней откровенности.

Уравновешивайте верх

Если юбка открывает максимум ног, пусть верх будет более закрытым. Отлично подойдут свободные рубашки, оверсайз-жакеты, свитера и водолазки. Такой контраст сделает образ более стильным и уравновешенным.

Выбирайте правильную обувь

Чтобы не добавить образу излишней провокации, отдавайте предпочтение закрытой обуви: сапогам, ботильонам или балеткам. Кроссовки и лоферы помогут создать расслабленный городской стиль.

Добавьте колготки

Плотные или полупрозрачные колготки — отличный способ сделать мини-юбку менее откровенной. В тренде также цветные модели, которые добавляют образу стильный акцент.

Мини-юбка может выглядеть изысканно и элегантно, если правильно подойти к её сочетанию с другими вещами.

Уточнения

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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