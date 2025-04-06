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Торговая война: кто станет реальным победителем — раскрываем детали

1:25
Экономика

Председатель Китая Си Цзиньпин, похоже, выходит победителем в торговой войне, которую начал президент США Дональд Трамп.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Об этом сообщают Известия со ссылкой на газету Wall Street Journal. По их информации, всеобъемлющие пошлины Трампа могут изменить мировой порядок, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. Издание отмечает, что многие годы политика США была направлена на ослабление экономических связей Европы с Китаем, но теперь восстановление этих связей — это лишь вопрос времени.

Кроме того, по мнению WSJ, страны Азии стали более антиамериканскими из-за введенных Трампом пошлин, что может привести к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнёра.

В тот же день, 4 апреля, президент США прокомментировал ответные меры Китая, заявив, что Пекин "запаниковал" и "поступил неправильно". В этот день Китай ввел пошлины в размере 34% против США.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся на всю продукцию, поставляемую в США, для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи он назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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