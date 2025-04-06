Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока вы залипаете в телефон, ваш мозг слабеет: простые упражнения, чтобы он не сдулся к пенсии
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Севооборот без заморочек — простая схема для всех грядок
Нежный десерт за 15 минут: как приготовить творожные шарики, которые понравятся абсолютно всем
Из провода и фантазии: как шофёры СССР прокачивали свои рули без копейки затрат
Пикник с последствиями: как кусочек мяса может обернуться бедой для собаки
Мила Йовович поздравила дочь с днём рождения: ты клей, который держит нас вместе
Хотите просыпаться без морщин? Тогда избегайте этих поз во сне
Забудьте о традиционных маршрутах: весной и осенью погрузитесь в южнокорейские традиции

Он не охотится, но убивает: как один дикобраз довёл льва до людоедства

3:22
Зоосфера

Он выглядит как большой ёж с нелепой шевелюрой и мирной жизненной позицией. Но не дайте себя обмануть. Хохлатый дикобраз — это настоящий босс теневой фауны: действует тихо, без крови, но последствия его действий пугают даже царя зверей. Именно из-за него львы бросают привычную охоту и начинают преследовать… людей.

Дикобраз
Фото: commons.wikimedia.org by sunnyjosef, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дикобраз

Колючее оружие массового поражения

Главное оружие дикобраза — не зубы и не лапы. Это сотни острых, ядовито колючих игл, которыми он буквально утыкан с головы до хвоста. И у этих игл есть хитрый апгрейд:

  • Каждая иголка снабжена микрозазубринами, которые цепляются за плоть;
  • Они полые, легко ломаются и глубоко проникают;
  • Удалить их почти невозможно — ни другим зверям, ни людям.

Жертвы дикобраза редко умирают сразу. Чаще — от инфекции, потери крови или хронических повреждений внутренних органов. Это не нападение. Это пассивная месть за попытку нападения.

Почему львы срываются с катушек

Нападение на дикобраза — отчаянный шаг для любого хищника. Но иногда выбора нет: засуха, конкуренция, старость. Лев атакует… и остаётся с иглами в лапах, шее или челюсти. Боль и повреждения делают его калекой. А значит, он не может больше охотиться на сильную добычу. Остаются более уязвимые цели. Например, люди.

Так появились те самые львы-людоеды из Цаво, убившие более 130 человек. Позже в их черепах нашли обломки дикобразьих шипов. Да, этот грызун не кусал сам, но именно он изменил биографию хищников навсегда.

Домашний очаг дикобраза

Днём мафиози спит. А ночью выходит на дело. Его логово — это не просто нора, а подземный особняк:

  • Длина до 10 метров.
  • Несколько ходов и "комнат".
  • Отдельные зоны для потомства и отдыха.

Самец не бросает семью, помогает воспитывать детёнышей, а юные дикобразы живут с родителями до двух лет. Иногда вся семья выходит на прогулку: сплочённая, колючая, непрошибаемая. Таким шествием уступает дорогу даже леопард.

Огородный террор

Но и людям дикобразы портят немало нервов:

  • Грызут корнеплоды, арбузы, фрукты.
  • Прокусывают поливочные шланги.
  • Роют подкопы под изгородями.
  • Ломают молодые растения.

Жители деревень страдают от их ночных налётов. И, узнав, кто виноват, переходят к ответным мерам. Правда, вымирание дикобразам не грозит: слишком хорошо они адаптированы, слишком умело скрываются, да и размножаются исправно — до трёх раз в год.

Убийца поневоле

Дикобраз — не агрессор. Он просто умеет защищаться лучше всех. И всё же его иглы меняют экосистему: делают львов опасными для человека, приводят к гибели других зверей и провоцируют конфликты с людьми.

Он не хищник. Он не боец. Он даже вегетарианец… но вся саванна предпочитает не пересекаться с ним.

Уточнения

Дикобра́зовые (лат. Hystricidae, по названию рода Hystrix) — семейство отряда грызунов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Недвижимость
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Пока вы залипаете в телефон, ваш мозг слабеет: простые упражнения, чтобы он не сдулся к пенсии
Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив
Севооборот без заморочек — простая схема для всех грядок
Он не охотится, но убивает: как один дикобраз довёл льва до людоедства
Нежный десерт за 15 минут: как приготовить творожные шарики, которые понравятся абсолютно всем
Из провода и фантазии: как шофёры СССР прокачивали свои рули без копейки затрат
Пикник с последствиями: как кусочек мяса может обернуться бедой для собаки
Мила Йовович поздравила дочь с днём рождения: ты клей, который держит нас вместе
Хотите просыпаться без морщин? Тогда избегайте этих поз во сне
Забудьте о традиционных маршрутах: весной и осенью погрузитесь в южнокорейские традиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.