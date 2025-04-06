От Барона до Кубика-Рубика: как в 2025 году зовут самых модных собак

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как только заходишь в парк, из всех углов слышны крики: "Барсик, ко мне!", "Молли, фу!" или "Рикко, молодец!". Каждое имя — не просто звук, а история. А 2025 год принёс настоящую волну вдохновения в мир собачьих кличек.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar is licensed under Public domian Собака в сумке

Классика — вечна

Имена вроде Джек, Рекс, Молли и Белла всё ещё на пике. Они короткие, чёткие и отлично воспринимаются собаками. А уж как гордо звучит "Барон" из уст соседа, когда его щенок идёт рядом с царственной осанкой — видно, кличка легла в характер.

Заграница нам поможет

В 2025 году в моде звучные и стильные имена с латиноамериканским акцентом: Алехандро, Рикко, Амиго, Николь, Есения. Как вам чихуахуа с паспортным "Алехандро Диего Фернандес"? Всего два кило веса и тонна достоинства.

Вдохновение от звёзд

Современные тренды не обошли и звёздные имена: Тейлор, Билли, Дональд. Одна такса с причёской "а-ля Трамп" и упрямым характером до сих пор вызывает улыбку у всей собачьей площадки.

Своя гордость — свои имена

У российских хозяев — свой подход. В моде проверенные временем: Бим, Кузя, Барс, Тузик, Умка, Рада, Лада, Тайга. Часто кличка отражает характер или внешний вид, а иногда просто — любовь к родным пейзажам и корням.

Как имя влияет на собаку

Вы не просто называете питомца — вы задаёте ему вектор. Рокки будет стремительным, даже если это йорк. А "Гроза" из тихой колли может неожиданно начать демонстрировать характер. Имя работает!

Звонкие согласные, открытые гласные, короткость — именно такие клички проще воспринимаются. И да, кличка должна "лететь" — не забывайте проверять, удобно ли её выкрикивать в парке.

Полезные советы

Не торопитесь. Понаблюдайте за щенком — он может сам "подсказать" имя.

Понаблюдайте за щенком — он может сам "подсказать" имя. Примерьте кличку в деле - удобно ли её звать на расстоянии?

- удобно ли её звать на расстоянии? Умейте сокращать. "Кубик-Рубик" весело, но "Куб" звучит куда проще.

Сейчас собакам всё чаще дают человеческие имена — и это не случайно. Мы делаем их частью семьи. А имя — это первый мост между вами и любимцем.

А какое имя носит ваш пёс? Расскажите — может, кто-то найдёт в этом вдохновение для своего будущего хвостатика.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

