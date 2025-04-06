Нежный десерт за 15 минут: как приготовить творожные шарики, которые понравятся абсолютно всем

Эти воздушные творожные шарики — настоящий кулинарный шедевр, который готовится всего за 15 минут и мгновенно исчезает с тарелки. Они станут отличной заменой традиционным сырникам и запеканке, радуя своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Для приготовления понадобится:
Приготовление
Подавайте эти нежные творожные шарики как самостоятельный десерт или дополните их сгущенным молоком, сахарной пудрой или джемом. Такой воздушный десерт понравится и детям, и взрослым.
Эти творожные шарики идеально подходят для быстрого перекуса или семейного чаепития. Попробуйте экспериментировать с начинками и декором, чтобы сделать их ещё вкуснее и оригинальнее!
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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