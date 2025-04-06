Нежный десерт за 15 минут: как приготовить творожные шарики, которые понравятся абсолютно всем

Эти воздушные творожные шарики — настоящий кулинарный шедевр, который готовится всего за 15 минут и мгновенно исчезает с тарелки. Они станут отличной заменой традиционным сырникам и запеканке, радуя своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творожные шарики

Для приготовления понадобится:

Творог (200 г)

Яйца (3 шт.)

Сахар (100 г)

Щепотка соли

Ванилин (1 упаковка)

Мука (300-350 г)

Разрыхлитель (1 ч. л.)

Растительное масло для жарки

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью до полного растворения сахара. Добавьте ванилин и творог, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите её в творожную смесь. Замесите мягкое, эластичное тесто, при необходимости добавив ещё муки. Оставьте тесто под пленкой на 10 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см и нарежьте небольшими квадратиками (примерно 1х1 см). Обжарьте заготовки в разогретом растительном масле до золотистой корочки, переворачивая по мере необходимости. Выложите обжаренные шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте эти нежные творожные шарики как самостоятельный десерт или дополните их сгущенным молоком, сахарной пудрой или джемом. Такой воздушный десерт понравится и детям, и взрослым.

Эти творожные шарики идеально подходят для быстрого перекуса или семейного чаепития. Попробуйте экспериментировать с начинками и декором, чтобы сделать их ещё вкуснее и оригинальнее!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

