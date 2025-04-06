Овечкин против пустых ворот: секрет его успеха в борьбе за рекорды НХЛ

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Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в России, выразил согласие с хоккеистом по поводу нежелания забивать рекордный гол в пустые ворота.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

Чистяков отметил, что Александр Овечкин поступает правильно, не стремясь к достижению 895-го гола в пустые ворота. Он подчеркнул, что для Овечкина важнее забивать рабочие голы, а не те, которые не требуют усилий.

"Не хочет — и правильно, что не хочет. Абсолютно с ним согласен. Должен быть рабочий гол", — сказал Чистяков в разговоре с "Чемпионатом".

Ранее, в домашнем матче с "Чикаго Блэкхоукс", Александр Овечкин оформил дубль, забив две шайбы в ворота соперника. Это позволило ему достичь отметки в 893 и 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот дубль позволил ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, который также забросил 894 шайбы в своей карьере.

Овечкин продолжает оставаться одним из самых результативных игроков в истории НХЛ, и его достижения вызывают восхищение у болельщиков по всему миру.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

