Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш балкон выглядит как склад? Эти приёмы в 2025 превратят его в райский уголок
Выглядит как гаечный ключ, дышит трубкой, кусается как оса: кто обитает в нашей речке
Экстренная финансовая поддержка! Так можно получить срочную пенсию в России
Пресс мечты: почему одни добиваются его быстрее, а другие борются годами
Где спят счастливые хвосты: гид по лежакам, которые выбирают сами питомцы
Невероятно воздушные картофельные пышки: секрет идеального теста и сочной начинки
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь
Зелёные помощники: какие растения могут заменить увлажнитель и очиститель воздуха
Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина

Бывшая жена Нагиева рассказала, что актёру всегда нравились стервы

0:41
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Нагиева Алиса Шер объяснила, от каких женщин артист без ума.

Актёр Дмитрий Нагиев
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman
Актёр Дмитрий Нагиев

Алиса Шер в своей биографической книге поведала, на каких женщин обращал внимание Дмитрий Нагиев.

"Диме всегда нравились стервы. Чтобы безупречный макияж, чулки и туфли на шпильках. Чтобы окружающие падали в обморок от смешанных чувств ужаса и восторга", — гласит рассказ экс-супруги актёра.

Она вспомнила, как одна из таких женщин пыталась увести Дмитрия из семьи. По словам Шер, разлучница делала всё возможное, чтобы разбить семью, в которой уже был ребёнок.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле
Еда и рецепты
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле Аудио 
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей
Шоу-бизнес
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Последние материалы
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь
Зелёные помощники: какие растения могут заменить увлажнитель и очиститель воздуха
Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина
Шесть повседневных привычек, которые делают ваши волосы тусклыми и ломкими
60% людей живут с этим дефицитом — и платят за это здоровьем
Ты тратишь тысячи на ремонт, а всё рушит одна ошибка с обоями: вот как не испортить интерьер
Капли, кашель и корвалол: как невинное лечение становится приговором на дороге
Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз
Непревзойдённое соседство: укроп и картошка для рекордного урожая
Смородиновый куст стал плодоносить, как сумасшедший — делимся секретом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.