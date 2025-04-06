Бывшая жена Нагиева рассказала, что актёру всегда нравились стервы

Бывшая супруга Дмитрия Нагиева Алиса Шер объяснила, от каких женщин артист без ума.
Алиса Шер в своей биографической книге поведала, на каких женщин обращал внимание Дмитрий Нагиев.
"Диме всегда нравились стервы. Чтобы безупречный макияж, чулки и туфли на шпильках. Чтобы окружающие падали в обморок от смешанных чувств ужаса и восторга", — гласит рассказ экс-супруги актёра.
Она вспомнила, как одна из таких женщин пыталась увести Дмитрия из семьи. По словам Шер, разлучница делала всё возможное, чтобы разбить семью, в которой уже был ребёнок.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
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