Бывшая жена Нагиева рассказала, что актёру всегда нравились стервы

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Нагиева Алиса Шер объяснила, от каких женщин артист без ума.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman Актёр Дмитрий Нагиев

Алиса Шер в своей биографической книге поведала, на каких женщин обращал внимание Дмитрий Нагиев.

"Диме всегда нравились стервы. Чтобы безупречный макияж, чулки и туфли на шпильках. Чтобы окружающие падали в обморок от смешанных чувств ужаса и восторга", — гласит рассказ экс-супруги актёра.

Она вспомнила, как одна из таких женщин пыталась увести Дмитрия из семьи. По словам Шер, разлучница делала всё возможное, чтобы разбить семью, в которой уже был ребёнок.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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