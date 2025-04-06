Пока вы залипаете в телефон, ваш мозг слабеет: простые упражнения, чтобы он не сдулся к пенсии

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье мозга — не абстрактное понятие из учебника, а повседневная реальность. Хотите избежать депрессии, когнитивного спада и остаться "в ясном уме" на долгие годы? Начинайте с простого. Американские нейробиологи выделили 5 привычек, которые действительно работают.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Китаец с рыжими волосами со смартфоном

Ходьба — лекарство без рецепта

Прогулка — это не просто смена обстановки. Уже 10 минут в день снижают тревожность и улучшают настроение, говорит нейробиолог Венди Сузуки.

Почему это работает:

Усиливается выработка дофамина и серотонина.

Активизируется рост нейронов.

Улучшается стрессоустойчивость.

Даже если вы не привыкли к активности, начать никогда не поздно — эффект чувствуется сразу.

Загружайте мозг задачами

Прокрастинация — враг нейропластичности. Доктор Ричард Рестак советует ежедневно решать интеллектуальные задачи:

Учить новые слова.

Тренировать память.

Разгадывать головоломки.

Психолог Лиза Фельдман Барретт добавляет: выходите за рамки привычного. Новые впечатления и незнакомая среда активизируют мозг. Главное — лёгкий дискомфорт, как знак, что вы растёте.

Люди лечат лучше, чем таблетки

Общение — это не просто развлечение.

Позитивные связи снижают уровень кортизола (гормона стресса).

Смех, совместные прогулки и приёмы пищи улучшают мозговую активность.

Даже короткий звонок другу может быть лучше, чем антистрессовая медитация.

Управляйте эмоциями, а не подавляйте их

Эмоциональный интеллект — ключ к устойчивости.

Распознавайте эмоции до того, как они начнут управлять вами.

Учитесь интерпретировать состояние: усталость — это не всегда раздражение.

Возвращайтесь к счастливым воспоминаниям, чтобы активировать позитивную химию мозга.

Эта простая практика помогает создать "подушку безопасности" для психики.

Проверьте здоровье мозга прямо сейчас

Оценить состояние мозга можно с помощью простой шкалы, разработанной Гарвардской командой под руководством Джонатана Розанда. Ответьте себе:

Вы спите менее 7 часов.

Часто ли испытываете стресс.

Курите.

Контролируете давление.

Чем выше балл — тем ниже риск инсульта, депрессии и слабоумия.

Важно: даже низкие показатели — не приговор. Всё можно улучшить.

Мозг любит заботу

Эти привычки не требуют кардинальных перемен. Их можно внедрить в ежедневную рутину — и вы удивитесь, насколько устойчивым и ясным становится мышление. Заботиться о психическом здоровье — это просто. Главное — начать.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

