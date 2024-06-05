Попробуйте знаменитый чай масала: он улучшает кровообращение и выводит токсины

Чай масала широко известен не только в Индии, но и во всём мире. Он обладает приятным пряным вкусом и невероятно насыщенным ароматом.
Масала — это смесь так называемых "теплых" специй (обычно кардамон, гвоздика, корица, имбирь, чёрный перец, семена фенхеля ), которая используется для приготовления различных блюд и так называемого чая масала.
Чай улучшает кровообращение, обмен веществ в организме и, как следствие, цвет лица. Благодаря специям выводит токсины и стабилизирует пищеварение. Люди пьют напиток, чтобы похудеть, потому что он утоляет не только жажду, но и голод. Кроме того, он укрепляет иммунитет, согревает и тонизирует.
Употребление такого чая с молоком способствует укреплению костей и развитию интеллектуальных способностей у подростков и детей.
Вы можете смело пить чай масала вечером, если вы не слишком чувствительны к теину (чайному кофеину), содержащемуся в чайных листьях.
Кроме этого случая, масала никак не повлияет на качество вашего сна, так как процент чёрного чая в этом напитке минимален.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.