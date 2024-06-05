Попробуйте знаменитый чай масала: он улучшает кровообращение и выводит токсины

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Чай масала поможет легко и эффективно похудеть

1:19
Здоровье

Чай масала широко известен не только в Индии, но и во всём мире. Он обладает приятным пряным вкусом и невероятно насыщенным ароматом.

Чай масала поможет легко и эффективно похудеть
Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что входит в состав чая масала

Масала — это смесь так называемых "теплых" специй (обычно кардамон, гвоздика, корица, имбирь, чёрный перец, семена фенхеля ), которая используется для приготовления различных блюд и так называемого чая масала.

Польза чая масала

Чай улучшает кровообращение, обмен веществ в организме и, как следствие, цвет лица. Благодаря специям выводит токсины и стабилизирует пищеварение. Люди пьют напиток, чтобы похудеть, потому что он утоляет не только жажду, но и голод. Кроме того, он укрепляет иммунитет, согревает и тонизирует.

Употребление такого чая с молоком способствует укреплению костей и развитию интеллектуальных способностей у подростков и детей.

Когда пить чай масала

Вы можете смело пить чай масала вечером, если вы не слишком чувствительны к теину (чайному кофеину), содержащемуся в чайных листьях.

Кроме этого случая, масала никак не повлияет на качество вашего сна, так как процент чёрного чая в этом напитке минимален.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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