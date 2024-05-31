Как эффективно снизить сахар в крови и справиться с подагрой: вам нужен топинамбур

Топинамбур является лекарственным растением. В первую очередь он ценится за высокое содержание инулина (заменителя сахара для диабетиков) и комплекса витаминов и микроэлементов.
Топинамбур является богатым источником пектина, клетчатки и органических кислот. Топинамбур особенно полезен людям, страдающим сахарным диабетом. Корнеплод богат инулином, природным аналогом инсулина. Регулярно употребляя клубни, сырые или жареные, вы можете значительно снизить уровень сахара.
Врачи рекомендуют этот продукт пациентам с подагрой, заболеваниями почек, анемией, отложениями солей.
Топинамбур можно использовать в самых разных блюдах, включая салаты, супы, пюре и запеканки. Его также можно есть сырым, добавлять в соки или использовать для приготовления напитков.
Рекомендуется ежедневно употреблять около 100 грамм сырых клубней, например в виде салата. Топинамбур можно использовать как альтернативу картофелю, добавляя его в супы или вторые блюда.
Употребление больших количеств может спровоцировать повышенное газообразование в кишечнике.
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