Как эффективно снизить сахар в крови и справиться с подагрой: вам нужен топинамбур

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Топинамбур необходимо употреблять для людей с сахарным диабетом

1:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

Топинамбур является лекарственным растением. В первую очередь он ценится за высокое содержание инулина (заменителя сахара для диабетиков) и комплекса витаминов и микроэлементов.

Топинамбур необходимо употреблять для людей с сахарным диабетом
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

В чём польза топинамбура

Топинамбур является богатым источником пектина, клетчатки и органических кислот. Топинамбур особенно полезен людям, страдающим сахарным диабетом. Корнеплод богат инулином, природным аналогом инсулина. Регулярно употребляя клубни, сырые или жареные, вы можете значительно снизить уровень сахара.

Врачи рекомендуют этот продукт пациентам с подагрой, заболеваниями почек, анемией, отложениями солей.

Топинамбур можно использовать в самых разных блюдах, включая салаты, супы, пюре и запеканки. Его также можно есть сырым, добавлять в соки или использовать для приготовления напитков.

В каком виде лучше есть топинамбур

Рекомендуется ежедневно употреблять около 100 грамм сырых клубней, например в виде салата. Топинамбур можно использовать как альтернативу картофелю, добавляя его в супы или вторые блюда.

Употребление больших количеств может спровоцировать повышенное газообразование в кишечнике.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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