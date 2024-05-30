Врач пояснил, почему в жаркую погоду увеличивается риск заболеть бронхитом и герпесом

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Иммунолог Жемчугов: перепады температуры оказывают влияние на работу иммунной системы

Здоровье

Согласно заявлению врача-иммунолога Владислава Жемчугова в интервью для RT, на иммунитет влияет не жаркая погода, а резкие изменения температуры.

Иммунолог Жемчугов: перепады температуры оказывают влияние на работу иммунной системы
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Медик пояснил, что организм тратит силы на приспособление к изменениям температуры, что увеличивает риск простудных заболеваний. Он отметил, что использование кондиционера во время жары может быть особенно опасным, так как это может привести к развитию герпеса.

"Или если (поток воздуха) направлен на грудь, то может быть пневмония или бронхит. Вот основные сейчас заболевания. Поэтому в общественном транспорте должен работать кондиционер, чтобы была хорошая температура, но он не должен быть направлен на какое-то конкретное кресло", — поделился Владислав Жемчугов.

Специалист также подчеркнул, что при купании в открытых водоёмах важно соблюдать умеренность, так как вода в них ещё не достаточно нагрелась.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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