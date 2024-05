Врач пояснил, почему в жаркую погоду увеличивается риск заболеть бронхитом и герпесом

Согласно заявлению врача-иммунолога Владислава Жемчугова в интервью для RT, на иммунитет влияет не жаркая погода, а резкие изменения температуры.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain