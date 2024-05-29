Некоторые продукты затрудняют похудение. Важно отказаться от них, если вы хотите успешно похудеть.
Избыток сахара превращается в жир и способствует развитию диабета и ожирения у человека. Вот почему так важно сократить или отказаться от сладких продуктов — соусов, газировки, соков, мороженого, конфет, шоколада, пирожных.
Кроме того, выпечка и белый хлеб могут помешать процессу похудения, так как содержат простые углеводы. Вы можете заменить их хрустящими хлебцами, зерновым хлебом или овощами.
Следует избегать жирных продуктов, таких как майонез, фастфуд, молочные продукты, свинина и красное мясо. Замените это в своём рационе продуктами, богатыми полезными жирами — авокадо, орехами, куриными яйцами.
Полезно добавить в свой рацион больше клетчатки — свежих овощей, фруктов, бобовых, семян льна.
Некоторые продукты, наоборот, могут помочь вам похудеть. Поэтому важно знать, какие овощи выбрать, чтобы достичь целей по снижению веса.
Добавьте в свой рацион листовые зеленые овощи, такие как шпинат, руккола и листья салата. Они являются идеальным выбором для похудения, так как в них мало калорий и много витаминов и минералов.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.