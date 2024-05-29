Что мешает похудеть: полный список вредных привычек

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Для эффективного похудения нужно есть зелёные листовые овощи

1:30
Здоровье

Некоторые продукты затрудняют похудение. Важно отказаться от них, если вы хотите успешно похудеть.

Для эффективного похудения нужно есть зелёные листовые овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие продукты мешают похудеть

Избыток сахара превращается в жир и способствует развитию диабета и ожирения у человека. Вот почему так важно сократить или отказаться от сладких продуктов — соусов, газировки, соков, мороженого, конфет, шоколада, пирожных.

Кроме того, выпечка и белый хлеб могут помешать процессу похудения, так как содержат простые углеводы. Вы можете заменить их хрустящими хлебцами, зерновым хлебом или овощами.

Следует избегать жирных продуктов, таких как майонез, фастфуд, молочные продукты, свинина и красное мясо. Замените это в своём рационе продуктами, богатыми полезными жирами — авокадо, орехами, куриными яйцами.

Полезно добавить в свой рацион больше клетчатки — свежих овощей, фруктов, бобовых, семян льна.

Какие овощи помогают похудеть

Некоторые продукты, наоборот, могут помочь вам похудеть. Поэтому важно знать, какие овощи выбрать, чтобы достичь целей по снижению веса.

Добавьте в свой рацион листовые зеленые овощи, такие как шпинат, руккола и листья салата. Они являются идеальным выбором для похудения, так как в них мало калорий и много витаминов и минералов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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