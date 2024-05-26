Плохо спите ночью: тревожный звонок для формирования тревожных и депрессивных состояний

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Взаимосвязь ночного сна и настроения

1:17
Здоровье

Сон и настроение тесно связаны друг с другом. Качество сна оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека. 

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Влияние качества сна на настроение

Плохое качество сна может привести к негативным изменениям в настроении, таким как раздражительность, нетерпеливость и эмоциональная нестабильность. Недостаток сна также связан с повышенным риском развития депрессии, тревоги и других аффективных расстройств.

Исследования показали, что достаточный сон необходим для эмоциональной регуляции. Во время сна мозг обрабатывает эмоциональный опыт и консолидирует воспоминания, что приводит к более стабильному эмоциональному состоянию.

Нарушения сна и психическое здоровье

Нарушения сна часто встречаются у людей с психическими расстройствами и могут значительно усугубить симптомы. Например, люди с тревожными расстройствами часто испытывают нарушения сна, что может усугубить симптомы тревоги.

Недостаточный сон также связан с повышенным риском развития психических расстройств. Например, у людей, страдающих хронической бессонницей, повышен риск развития депрессии и тревожности.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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