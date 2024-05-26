Плохо спите ночью: тревожный звонок для формирования тревожных и депрессивных состояний

Сон и настроение тесно связаны друг с другом. Качество сна оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека.
Плохое качество сна может привести к негативным изменениям в настроении, таким как раздражительность, нетерпеливость и эмоциональная нестабильность. Недостаток сна также связан с повышенным риском развития депрессии, тревоги и других аффективных расстройств.
Исследования показали, что достаточный сон необходим для эмоциональной регуляции. Во время сна мозг обрабатывает эмоциональный опыт и консолидирует воспоминания, что приводит к более стабильному эмоциональному состоянию.
Нарушения сна часто встречаются у людей с психическими расстройствами и могут значительно усугубить симптомы. Например, люди с тревожными расстройствами часто испытывают нарушения сна, что может усугубить симптомы тревоги.
Недостаточный сон также связан с повышенным риском развития психических расстройств. Например, у людей, страдающих хронической бессонницей, повышен риск развития депрессии и тревожности.
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