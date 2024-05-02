Почему кофе больше не бодрит: как напиток может повлиять на самочувствие человека

Названы причины, почему кофе вас больше не бодрит

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это напиток, богатый кофеином, который заряжает вас энергией по утрам. Однако иногда кофе не бодрит. С чем это может быть связано?

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Почему кофе больше не бодрит

Дело в том, что скорость метаболизма у каждого человека разная. Ваш организм может медленно метаболизировать кофеин. Поэтому напиток может не заставить вас чувствовать себя энергичным и бодрым так быстро, как хотелось бы.

Отсутствие реакции некоторых людей на кофеин является генетическим. Поэтому рецепторы, отвечающие за восприятие кофеина, перестают работать. Кроме того, кофеин может не влиять на вас из-за хронической усталости, недостатка сна или приема некоторых лекарств. Еще вам может просто не хватить количества употребленного кофеина. Банан также способен нейтрализовать действие кофеина.

Если кофеин перестал вам помогать, попробуйте скорректировать свой сон, отдых и диету.