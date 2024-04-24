Для чего нужны ежедневные пешие прогулки: вот от каких заболеваний они защищают

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Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца

1:08
Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал, что движение — это не только жизнь, но и отличная профилактика различных тяжелых заболеваний. Многих болезней можно избежать, если чаще ходить пешком.

Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Ходьба способствует снижению артериального давления, снижению уровня холестерина, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт", — сообщил врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

Но стоит отметить, что прогулки сами по себе не являются лекарством, они действуют как мера профилактики. Регулярная ходьба поможет избежать ожирения. Это состояние очень опасно для организма, так как оно приводит еще к другим заболеваниям. Кроме того, прогулки уменьшают риск обострения хронического заболевания.

Еще если регулярно гулять, то уменьшается уровень стресса, улучшается качество сна, происходит адекватная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердце получает нужную тренировку, улучшается кровообращение.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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