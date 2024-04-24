Для чего нужны ежедневные пешие прогулки: вот от каких заболеваний они защищают

Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал, что движение — это не только жизнь, но и отличная профилактика различных тяжелых заболеваний. Многих болезней можно избежать, если чаще ходить пешком.

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"Ходьба способствует снижению артериального давления, снижению уровня холестерина, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт", — сообщил врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

Но стоит отметить, что прогулки сами по себе не являются лекарством, они действуют как мера профилактики. Регулярная ходьба поможет избежать ожирения. Это состояние очень опасно для организма, так как оно приводит еще к другим заболеваниям. Кроме того, прогулки уменьшают риск обострения хронического заболевания.

Еще если регулярно гулять, то уменьшается уровень стресса, улучшается качество сна, происходит адекватная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердце получает нужную тренировку, улучшается кровообращение.