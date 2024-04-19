Врач сообщила, какие типы рака чаще всего встречаются у молодёжи

Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя главным образом онкологические заболевания диагностируются у людей старше 60 лет, некоторые разновидности рака часто встречаются у молодёжи. Об этом рассказала Екатерина Назарова, врач-методист аналитического отдела ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова", куратор международного проекта "Рак на пяти континентах" в рамках раковых регистров Северо-Западного федерального округа Минздрава России, в беседе с aif. ru.

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По её утверждению, основные виды онкологических заболеваний у людей в возрасте от 15 до 44 лет включают рак щитовидной железы, рак шейки матки, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, гемобластозы (лейкозы, лимфомы), меланомы, наследственные злокачественные опухоли молочной железы и яичников. Соотношение таких пациентов среди тех, у кого в 2022 году были выявлены эти заболевания, составляет от 15 до 30%.

Рак шейки матки долгое время был главной причиной смерти от онкологических заболеваний у женщин в детородном возрасте, однако в настоящее время группа 15-44 лет уже не лидирует в этом показателе: на неё приходится лишь четверть от 15 954 случаев этого рака, выявленных в 2022 году. Теперь этот вид рака наиболее распространен среди женщин в возрасте от 45 до 59 лет. Врач подчеркнула, что в 90% случаев он возникает из-за вируса папилломы человека, передающегося половым путём.