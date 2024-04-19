Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генпрокурор Краснов о "Крокусе": в теракте очевиден украинский след
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Похудение без ущерба: секреты достижения формы без ущерба для вашей кожи
Италия впервые с 2014 года стала главным среди стран ЕС экспортером вина в РФ
В Ставропольском крае упал военно
Врач Малиновская: паника перед экзаменами вредит мозгу
Mash: в приграничных районах действуют мобильные группы по отлову украинских дронов
Популярная блогерша заселилась в номер с видом на Шрека
Как женщина украла 460 тысяч рублей, работая страховым агентом
Специалист предупредил об опасности употребления воды во время паводков

Опасная вода: какие заболевания может вызвать паводковая вода

1:33
Здоровье

В рамках предпринятых мер в Тюменской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного наводнения. В настоящее время стихийное бедствие затрагивает соседние регионы, но в нескольких городах Тюменской области проводится интенсивная подготовка. Весной во время таяния снега в водоемы попадают различные бактерии, способствующие возникновению заболеваний, а наводнение лишь усугубляет ситуацию. 

Опасная вода: какие заболевания может вызвать паводковая вода
Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний is licensed under public domain

Специалист по инфекционным заболеваниям в Тюмени Ксения Степанова рассказала в интервью tmn.aif.ru о правилах использования воды во время паводков. Так, не рекомендуется употреблять воду из-за возможности заражения сибирской язвой и другими заболеваниями.

В период повышенной опасности в воду попадает значительное количество мусора и фекалий животных. Любое чрезвычайное происшествие, включая наводнение, увеличивает вероятность возникновения и распространения различных инфекционных заболеваний.

"Также существует риск заражения вирусными инфекциями: ротавирус, норовирус, энтеровирус", — добавляет Ксения Борисовна.

Также усиливаются очаги инфекций, и трудно определить их источник. Среди таких заболеваний следует выделить туляремию и сибирскую язву. Помимо этого, человек может заразиться острыми кишечными инфекциями: дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, гепатитами.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
Опасная вода: какие заболевания может вызвать паводковая вода
Врач Малиновская: паника перед экзаменами вредит мозгу
Mash: в приграничных районах действуют мобильные группы по отлову украинских дронов
Популярная блогерша заселилась в номер с видом на Шрека
Как женщина украла 460 тысяч рублей, работая страховым агентом
Как с помощью картона мульчировать проходы между грядок
Рецепт долголетия, который помог Ширвиндту дожить до 89 лет
Как потушить капусту с грушами и глинтвейном
Создан биоразлагаемый полимер для покрытия металлических костных имплантатов
Гимнастика для начинающих. Небольшая первая тренировка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников