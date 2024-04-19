Специалист предупредил об опасности употребления воды во время паводков

Опасная вода: какие заболевания может вызвать паводковая вода

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В рамках предпринятых мер в Тюменской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного наводнения. В настоящее время стихийное бедствие затрагивает соседние регионы, но в нескольких городах Тюменской области проводится интенсивная подготовка. Весной во время таяния снега в водоемы попадают различные бактерии, способствующие возникновению заболеваний, а наводнение лишь усугубляет ситуацию.

Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний is licensed under public domain

Специалист по инфекционным заболеваниям в Тюмени Ксения Степанова рассказала в интервью tmn.aif.ru о правилах использования воды во время паводков. Так, не рекомендуется употреблять воду из-за возможности заражения сибирской язвой и другими заболеваниями.

В период повышенной опасности в воду попадает значительное количество мусора и фекалий животных. Любое чрезвычайное происшествие, включая наводнение, увеличивает вероятность возникновения и распространения различных инфекционных заболеваний.

"Также существует риск заражения вирусными инфекциями: ротавирус, норовирус, энтеровирус", — добавляет Ксения Борисовна.

Также усиливаются очаги инфекций, и трудно определить их источник. Среди таких заболеваний следует выделить туляремию и сибирскую язву. Помимо этого, человек может заразиться острыми кишечными инфекциями: дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, гепатитами.