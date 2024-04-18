Универсальный рецепт для счастливой жизни: сделайте эти простые вещи, и дома воцарится счастье — советует психолог

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Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой

1:27
Здоровье » Здоровье и профилактика

Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина рассказала Pravda. Ru, когда человек чувствует себя счастливым.

Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Успешная карьера или, к примеру, высшее образование сами по себе не могут сделать человека счастливым, уверена психолог.

"Это соответствие ожиданий от жизни и реализация этих ожиданий. Очень большое значение для ощущения счастья играют социальные связи, хорошие семейные отношения, удовлетворенность своим местом в жизни, в том числе, в профессиональной. Доступность медицинского обеспечения, хорошего образования, возможности карьерного и интеллектуального роста, комфорт в быту", — специалист назвала составляющие рецепта счастья.

Мечтать и не сдаваться, ещё один совет счастья от эксперта.

"Ощущение счастья дает выполнение целей, которые мы перед собой ставим, доброжелательная и поддерживающая атмосфера вокруг. Чем проще цели, тем проще их оправдывать. Поэтому у каждого человека могут быть совершенно разные критерии счастья", — считает Татьяна Потёмкина.

Специалист прокомментировала и данные опроса ВЦИОМ, в котором 84 процента россиян назвали себя счастливыми людьми.

"Хорошо, что люди такие оптимистичные, слава тебе, Господи", — резюмировала собеседница Pravda. Ru.

Как стать счастливым за 2 минуты!
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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