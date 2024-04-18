Универсальный рецепт для счастливой жизни: сделайте эти простые вещи, и дома воцарится счастье — советует психолог

Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина рассказала Pravda. Ru, когда человек чувствует себя счастливым.
Успешная карьера или, к примеру, высшее образование сами по себе не могут сделать человека счастливым, уверена психолог.
"Это соответствие ожиданий от жизни и реализация этих ожиданий. Очень большое значение для ощущения счастья играют социальные связи, хорошие семейные отношения, удовлетворенность своим местом в жизни, в том числе, в профессиональной. Доступность медицинского обеспечения, хорошего образования, возможности карьерного и интеллектуального роста, комфорт в быту", — специалист назвала составляющие рецепта счастья.
Мечтать и не сдаваться, ещё один совет счастья от эксперта.
"Ощущение счастья дает выполнение целей, которые мы перед собой ставим, доброжелательная и поддерживающая атмосфера вокруг. Чем проще цели, тем проще их оправдывать. Поэтому у каждого человека могут быть совершенно разные критерии счастья", — считает Татьяна Потёмкина.
Специалист прокомментировала и данные опроса ВЦИОМ, в котором 84 процента россиян назвали себя счастливыми людьми.
"Хорошо, что люди такие оптимистичные, слава тебе, Господи", — резюмировала собеседница Pravda. Ru.
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