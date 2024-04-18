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Опрос ВЦИОМ показал, что 84% опрошенных граждан счастливы

ВЦИОМ: большинство россиян счастливы

1:40
Общество

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оказалось, что около 84% опрошенных граждан России чувствуют себя счастливыми. Среди них 36% чувствуют себя полностью счастливыми, а 48% — скорее счастливыми.

ВЦИОМ: большинство россиян счастливы
Фото: www.flickr.com by Злая Эрин is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти показатели колебались в пределах 80-85% с начала 2022 года. Кроме того, почти каждый седьмой опрошенный (14%) заявил, что не испытывает чувства счастья.

Отмечено, что 41% опрошенных отметили увеличение числа счастливых людей в своем окружении. Это соответствует данным марта 2023 года и свидетельствует о росте на 5 процентных пунктов. Еще 42% россиян считают, что доля счастливых и несчастливых людей в их окружении примерно одинакова, в то время как каждый десятый замечает большее количество несчастливых людей (10%).

Интересно отметить, что, по мнению большинства респондентов, "богатые" ощущают себя более полными счастьем (95%), что почти вдвое больше, чем у "бедных" (54%).

Опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 27 марта 2024 года с участием 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Методика опроса включала телефонные интервью на основе стратифицированной случайной выборки. Погрешность результатов не превышает 2,5% с доверительной вероятностью 95%.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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