Физкультура на пенсии позволяет оставаться в светлом уме

Физические упражнения в пожилом возрасте положительно влияют на интеллектуальные способности. Об этом заявили ученые из Соединенных Штатов Америки.
Чтобы прийти к такому выводу, американские ученые провели любопытное исследование. Так, они набрали группу добровольцев, средний возраст которых составил 65 лет. Примечательно, что абсолютно у всех из них наблюдались проблемы с когнитивными способностями разной степени — нарушение концентрации, ухудшение памяти и тому подобные.
Исследователи из США разбили добровольцев на четыре группы. Пенсионеры из первой группы три раза в неделю занимались в спортзале, добровольцы из второй группы же сидели на специальной диете без сахара и жиров, а третья группа совмещала и то, и то. Четвертая, последняя группа, придерживалась норм здорового питания.
Спустя полгода исследования ученые провели тест на уровень когнитивных способностей участников эксперимента. Так, самый лучший результат показали те, кто и тренировался, и придерживался диеты. Те же, кто старался придерживаться норм здорового питания, справились с тестом хуже всего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему женщины стареют гораздо медленнее мужчин. Дело тут, оказывается, не только в уровне жизни. По словам специалистов, дело в наборе генов.
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