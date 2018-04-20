В России неожиданно обнаружили новый смертельный вирус

Роспотребнадзор обнародовал данные об укусах клещей в апреле: активность паразитов зарегистрирована уже в трети субъектов РФ. За помощью обратились свыше полторы тысячи укушенных, говорится на сайте ведомства.

Ко всему прочему на территории России обнаружена новая разновидность энцефалита, его действие пока не изучено. Переносят энцефалит клещи, самый распространенный паразит — так называемый западный. Это клещи, распространенные на территории Белоруссии. Более опасные вирусы переносят клещи восточный и европейский, самый опасный клещ — сибирский, от его укуса можно умереть.

Новая разновидность клещевого энцефалита получила от российских учёных наименование "Обский". Сейчас эксперты занимаются изучением его влияния живые организмы, и уже имеющиеся данные подтверждают: мозгу таких животных, как мыши, он наносит серьёзный урон. Ранее сообщалось, что нападают на людей иксодовые клещи. Кстати, мнение, что они живут на деревьях — ошибочно. Эти клещи живут в земле, в траве и, как правило, не могут подняться выше одного метра.

Опасность укуса клеща заключается в его безболезненности, в отличие от укуса того же комара. А сам укус можно сравнить с уколом грязной иглы, на которой кишат опасные инфекции, среди которых такие как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезни Лайма и Миямото), моноцитарный эрлихиоз человека.

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