Врач Умнов: боль в колене может свидетельствовать о венерических заболеваниях

Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что боль в колене (синдром Рейтера) иногда может указывать на наличие венерических заболеваний, таких как гонорея или хламидиоз. Он также отметил, что этот симптом может возникать при микоплазмозе и трихомониазе.

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Хирург Умнов подчеркнул, что синдром Рейтера, характеризующийся болью в колене, может свидетельствовать о наличии венерических заболеваний, таких как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз. Этот симптом обычно появляется через три-четыре недели после начала болезненного мочеиспускания и воспаления слизистых половых органов. Если не начать лечение основного заболевания, другие суставы постепенно поражаются, появляются сыпь и язвы, как добавил Умнов.