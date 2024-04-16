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Врач Умнов: боль в колене может свидетельствовать о венерических заболеваниях

Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене

0:56
Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что боль в колене (синдром Рейтера) иногда может указывать на наличие венерических заболеваний, таких как гонорея или хламидиоз. Он также отметил, что этот симптом может возникать при микоплазмозе и трихомониазе.

Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Хирург Умнов подчеркнул, что синдром Рейтера, характеризующийся болью в колене, может свидетельствовать о наличии венерических заболеваний, таких как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз. Этот симптом обычно появляется через три-четыре недели после начала болезненного мочеиспускания и воспаления слизистых половых органов. Если не начать лечение основного заболевания, другие суставы постепенно поражаются, появляются сыпь и язвы, как добавил Умнов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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