Кому не стоит употреблять зелень: советы врача

Врач Мясников: зелень не стоит употреблять при мочекаменной болезни

Врач-терапевт Александр Мясников проинформировал, кому не стоит употреблять зелень, так как она может навредить организму. Об этом сообщает "Медикфорум".

По словам врача, зелёные листовые овощи считаются полезными продуктами. В них содержатся антиоксиданты, микроэлементы, витамины. Однако их лучше употреблять только тем, кто не имеет проблем со здоровьем.

Мясников отметил, что при наличии камней в почках зелень в рационе может ухудшить состояние. Зелень богата витамином К, из-за него мочекаменная болезнь может усилиться.

Кроме того, если вам нужно принимать кроверазжижающие препараты, то с употреблением зелени нужно быть осторожными.

"Кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств, и в результате препараты не будут эффективными", — сказал врач.