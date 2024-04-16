Кому не стоит употреблять зелень: советы врача

Врач-терапевт Александр Мясников проинформировал, кому не стоит употреблять зелень, так как она может навредить организму. Об этом сообщает "Медикфорум".
По словам врача, зелёные листовые овощи считаются полезными продуктами. В них содержатся антиоксиданты, микроэлементы, витамины. Однако их лучше употреблять только тем, кто не имеет проблем со здоровьем.
Мясников отметил, что при наличии камней в почках зелень в рационе может ухудшить состояние. Зелень богата витамином К, из-за него мочекаменная болезнь может усилиться.
Кроме того, если вам нужно принимать кроверазжижающие препараты, то с употреблением зелени нужно быть осторожными.
"Кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств, и в результате препараты не будут эффективными", — сказал врач.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)