При преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды — побочные продукты метаболизма

Учёные из Японии выяснили, что при преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из японского университета Нагои выявили один из биологических признаков преждевременного старения. Это накопление в организме альдегидов — побочных продуктов метаболизма. Они возникают из-за злоупотребления алкоголем и загрязнения окружающей среды.

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Во время исследования учёные использовали метод секвенирования ДНК под названием DPC-seq, чтобы изучить связь между накоплением альдегида и повреждениями ДНК у людей с заболеваниями, которые характеризуются преждевременным старением, например, синдром Хатчинсона-Гилфора.

В ходе исследования было обнаружено, что при преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды и превратить их в безопасные вещества. О результатах исследования написал журнал Nature Cell Biology.

Как утверждают исследователи, накопление этих веществ способствует повреждению ДНК, являющегося провокатором преждевременного старения на клеточном уровне. Учёные рассчитывают, что благодаря их исследованию будут разработаны новые препараты-блокаторы ускоренного старения. Скорее всего, в них будут содержаться соединения, которые устраняют альдегиды.