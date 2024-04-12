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При преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды — побочные продукты метаболизма

Учёные из Японии выяснили, что при преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды

1:12
Здоровье

Учёные из японского университета Нагои выявили один из биологических признаков преждевременного старения. Это накопление в организме альдегидов — побочных продуктов метаболизма. Они возникают из-за злоупотребления алкоголем и загрязнения окружающей среды.

Учёные из Японии выяснили, что при преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Во время исследования учёные использовали метод секвенирования ДНК под названием DPC-seq, чтобы изучить связь между накоплением альдегида и повреждениями ДНК у людей с заболеваниями, которые характеризуются преждевременным старением, например, синдром Хатчинсона-Гилфора.

В ходе исследования было обнаружено, что при преждевременном биологическом старении организм человека не может вывести альдегиды и превратить их в безопасные вещества. О результатах исследования написал журнал Nature Cell Biology.

Как утверждают исследователи, накопление этих веществ способствует повреждению ДНК, являющегося провокатором преждевременного старения на клеточном уровне. Учёные рассчитывают, что благодаря их исследованию будут разработаны новые препараты-блокаторы ускоренного старения. Скорее всего, в них будут содержаться соединения, которые устраняют альдегиды.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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