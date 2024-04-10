Доцент Кобелевская: учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы

Доцент Кобелевская рассказала, что учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто те, кто жалуется на учащённый пульс, даже не подозревают, насколько это опасно. Наталья Кобелевская, доцент кафедры терапии медицинского факультета, рассказала при каких заболеваниях может возникать тахикардия и к чему она может привести.

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По её словам, в норме тахикардии быть не должно. Нормальным считается пульс от 60 до 80 ударов в минуту в спокойном состоянии. Если пульс выше, то он считается учащённым.

"В первую очередь такой пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы — тиреотоксикозе. Гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, увеличивая частоту его сокращений, отсюда высокий пульс. Во-вторых, может говорить о заболевании сердца — нарушении сердечного ритма (аритмии). В-третьих, нужно посмотреть, какие препараты принимает человек. Потому что тахикардия может отмечаться просто на фоне приема некоторых капель в нос", — пояснила она.

Учащённый пульс опасен тем, что сердце работает с высокой частотой достаточно продолжительное время. Это приводит к риску возникновения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и ряду других заболеваний, сообщила "Известиям" Кобелевская.