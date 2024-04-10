Доцент Кобелевская: учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы

Часто те, кто жалуется на учащённый пульс, даже не подозревают, насколько это опасно. Наталья Кобелевская, доцент кафедры терапии медицинского факультета, рассказала при каких заболеваниях может возникать тахикардия и к чему она может привести.
По её словам, в норме тахикардии быть не должно. Нормальным считается пульс от 60 до 80 ударов в минуту в спокойном состоянии. Если пульс выше, то он считается учащённым.
"В первую очередь такой пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы — тиреотоксикозе. Гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, увеличивая частоту его сокращений, отсюда высокий пульс. Во-вторых, может говорить о заболевании сердца — нарушении сердечного ритма (аритмии). В-третьих, нужно посмотреть, какие препараты принимает человек. Потому что тахикардия может отмечаться просто на фоне приема некоторых капель в нос", — пояснила она.
Учащённый пульс опасен тем, что сердце работает с высокой частотой достаточно продолжительное время. Это приводит к риску возникновения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и ряду других заболеваний, сообщила "Известиям" Кобелевская.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.