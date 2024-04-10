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Доцент Кобелевская: учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы

Доцент Кобелевская рассказала, что учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы

1:17
Здоровье

Часто те, кто жалуется на учащённый пульс, даже не подозревают, насколько это опасно. Наталья Кобелевская, доцент кафедры терапии медицинского факультета, рассказала при каких заболеваниях может возникать тахикардия и к чему она может привести.

Доцент Кобелевская рассказала, что учащённый пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы
Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её словам, в норме тахикардии быть не должно. Нормальным считается пульс от 60 до 80 ударов в минуту в спокойном состоянии. Если пульс выше, то он считается учащённым.

"В первую очередь такой пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы — тиреотоксикозе. Гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, увеличивая частоту его сокращений, отсюда высокий пульс. Во-вторых, может говорить о заболевании сердца — нарушении сердечного ритма (аритмии). В-третьих, нужно посмотреть, какие препараты принимает человек. Потому что тахикардия может отмечаться просто на фоне приема некоторых капель в нос", — пояснила она.

Учащённый пульс опасен тем, что сердце работает с высокой частотой достаточно продолжительное время. Это приводит к риску возникновения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и ряду других заболеваний, сообщила "Известиям" Кобелевская.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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