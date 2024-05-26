Забота в приоритете: ключевые шаги для красоты на отдыхе

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Только необходимое: идеальный набор косметики для отдыха

1:54
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В процессе отпуска, особенно если вы находитесь у моря, нет желания заморачиваться с тяжелым макияжем и тратить много времени на его нанесение. Однако, вечерние мероприятия, такие как танцы и посещение ресторанов, все еще остаются в программе, поэтому нужно найти баланс между естественностью и желанием выглядеть великолепно.

Только необходимое: идеальный набор косметики для отдыха
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самое важное — это уход за собой! Солнце, соленая вода и жара могут негативно сказаться на состоянии кожи и волос. Поэтому важно позаботиться о них во время отдыха. Первым делом в ваш бьюти-чемодан должны попасть солнцезащитные средства. Они помогут избежать пигментации, пересушивания кожи и снизят риск развития онкологических заболеваний.

Не забывайте, что солнцезащитные средства должны иметь

SPF фактор не ниже 50! Не стоит брать с собой продукты с ретинолом и кислотами, так как они могут усилить стресс кожи в новых климатических условиях. Вместо этого возьмите увлажняющие гели или флюиды для лица и средства с пантенолом для тела.

Ваши волосы также нуждаются в защите от солнца и соленой воды. Не забудьте взять защитный спрей и питательные средства для волос. Бальзам для губ также важен, чтобы предотвратить потресканье кожи от солнечного излучения.

Немного макияжа

Если вам предстоит вечернее мероприятие, возьмите с собой косметичку, но не перегружайте её. Пудра или легкий bb-крем помогут выровнять тон кожи. Тушь для ресниц может быть заменена ламинированием, а темные карандаши и сияющие тени придадут вашему образу особый шарм. Не забудьте добавить яркий блеск для губ — и вы будете готовы покорять мир!

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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