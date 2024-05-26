Президент РПЛ Алаев рассказал, какого тренера сезона считает лучшим

Глава РПЛ Алаев объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером сезона

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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил свою точку зрения о лучшем тренере сезона-2023/2024 в РПЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он признал Валерия Карпина лучшим тренером, за которого он проголосовал.

Алаев обосновал свой выбор тем, что оценивать работу тренера только по титулам и результатам в таблице неверно. Он отметил, что Карпину удалось добиться прогресса у каждого игрока, который тренируется под его руководством, несмотря на сложные условия и интенсивный тренировочный процесс.

"Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжёлой логистики и тренировочного процесса удаётся сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует", — объяснил Алаев, которого цитирует ТАСС.

Алаев также похвалил команду "Ростова" за позицию в верхней части таблицы, несмотря на не слишком конкурентоспособный состав.

Он отметил, что команда Карпина выглядит боевой и успешно провела трансферную и селекционную работу. Алаев также подчеркнул свое уважение к другим тренерам, отметив, что Карпин остаётся для него лучшим.

"По всей этой совокупности — условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа — для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку", — добавил Алаев.

В сезоне-2023/2024 "Ростов" под руководством Карпина занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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