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Тарханов объяснил, почему считает Личку лучшим тренером текущего сезона РПЛ

Тренер Тарханов назвал лучшего игрока и тренера сезона РПЛ 2023-2024

1:18
Спорт

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил свою точку зрения по поводу лучшего тренера и игроков текущего сезона РПЛ.

Тренер Тарханов назвал лучшего игрока и тренера сезона РПЛ 2023-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его мнению, лучшим тренером в этом сезоне является Марцел Личка.

"Наверное, лучшим тренером этого сезона РПЛ является Личка. Видно, что у него есть тренерская идея, а также он взял "Динамо" только летом и в первом сезоне может привести команду к чемпионству", — сказал Тарханов в разговоре с "Чемпионатом".

Тарханов считает, что лучшим игроком текущего сезона является Константин Тюкавин, хотя он, по мнению тренера, играл нестабильно, но всё же продемонстрировал хорошие выступления и, вероятно, станет чемпионом.

Тренер также отметил других игроков, таких как Сперцян, Кордоба и Гуарирапа, которые успешно проявили себя в этом сезоне. По мнению Тарханова, особенно выделяется Файзуллаев среди молодых игроков.

Тем не менее тренер отметил, что ни у одного футболиста всё не удавалось на 100%. Тарханов также разочарован игрой команд, которые находятся внизу таблицы, но он считает, что нельзя сказать, что кто-то работал хуже всех, так как у всех команд были свои проблемы.

Марцел Личка: «Мы можем сделать ещё большой шаг вперёд во второй части сезона»
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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