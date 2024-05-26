Шокирующие требования: Макаревич*, Орбакайте и Хаматова готовы выступить в России за космические суммы

Портал "Царьград" сообщает о том, что некоторые российские знаменитости, проживающие за границей, начали увеличивать цены на свои выступления в России.
Одни, как утверждается, готовы вернуться на родину и выступить, в то время как другие, такие как музыкант Андрей Макаревич*, который признан иноагентом в России, поднимают цены на свои концерты. Например, актрисе Чулпан Хаматовой, уехавшей в Латвию после начала спецоперации, не дают заметных ролей в местных театрах и платят мало. Однако появилась информация, что имя Хаматовой появилось на сайте, где можно заказать выступление артистов в России.
Также цены на выступления певицы Кристины Орбакайте на корпоративах выросли за год, а Макаревич* после переезда в Израиль увеличил стоимость своих выступлений. В райдере Макаревича* также указаны требования к гримерке и услугам.
* — признан иностранным агентом.
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