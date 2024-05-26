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Почему опадают завязи у огурцов: названы 5 основных причин

Пять причин опадания завязей у огурцов

1:09
Садоводство » Вредители и болезни

Завязи у огурцов могут опадать по нескольким причинам.

Пять причин опадания завязей у огурцов
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International by MIKHEIL is licensed under commons.wikimedia.org

Молодые огурцы ещё не готовы к плодоношению, поэтому требуется терпение до достижения ими нужной зрелости. Удаление первых завязей до высоты 50 см от земли поможет в этом процессе.

Огурцы чрезвычайно чувствительны к недостатку влаги, поэтому важно регулярно поддерживать достаточный полив.

Огурцы, также как и другие тыквенные культуры, нуждаются в обильном питании, особенно азотом. Для правильного питания растений следует чередовать азотные подкормки с другими микроэлементами.

Неблагоприятные погодные условия, такие как холодные периоды, дожди и недостаточная теплота, могут привести к остановке роста огурцов и сбросу завязей. Растения ожидают потепления, чтобы возобновить свой рост.

При высокой температуре завязи огурцов могут опадать или желтеть, особенно при недостаточном поливе. В жаркое время года рекомендуется притенять огурцы, чтобы предотвратить угрозу их выживанию.

Почему у ОГУРЦОВ засыхают и опадают завязи?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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