Почему опадают завязи у огурцов: названы 5 основных причин

Завязи у огурцов могут опадать по нескольким причинам.
Молодые огурцы ещё не готовы к плодоношению, поэтому требуется терпение до достижения ими нужной зрелости. Удаление первых завязей до высоты 50 см от земли поможет в этом процессе.
Огурцы чрезвычайно чувствительны к недостатку влаги, поэтому важно регулярно поддерживать достаточный полив.
Огурцы, также как и другие тыквенные культуры, нуждаются в обильном питании, особенно азотом. Для правильного питания растений следует чередовать азотные подкормки с другими микроэлементами.
Неблагоприятные погодные условия, такие как холодные периоды, дожди и недостаточная теплота, могут привести к остановке роста огурцов и сбросу завязей. Растения ожидают потепления, чтобы возобновить свой рост.
При высокой температуре завязи огурцов могут опадать или желтеть, особенно при недостаточном поливе. В жаркое время года рекомендуется притенять огурцы, чтобы предотвратить угрозу их выживанию.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.