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Износ авто в пробках: вот почему спортивный режим — ваш спаситель

Автомеханик призвал водителей в пробке переводить машину в спортивный режим

1:58
Авто

Большие пробки в крупных городах России отрицательно сказываются на износе автоматических коробок передач. В условиях такого трафика коробка передач испытывает максимальные нагрузки. Специалист, занимающийся ремонтом трансмиссий, объяснил на портале njcar. ru, почему в пробке полезно переводить автомобиль в спортивный режим.

Автомеханик призвал водителей в пробке переводить машину в спортивный режим
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В пробках хаотичное движение — то остановка, то резкие ускорения до 20-40 км/ч, за которыми следует новая остановка, а потом снова медленное движение. Это заставляет блок управления коробкой передач часто менять передачи, чтобы обороты двигателя оставались минимальными для экономии топлива.

В роботизированных коробках передач это достигается за счёт постоянного проскальзывания сцепления. В результате, часто требуется обращаться на СТО для замены узла.

Стандартные гидротрансформаторные коробки также стремятся экономить топливо, активно переключая передачи в пробке. Непрерывные циклы включения-выключения фрикционов и дополнительные циклы работы гидросистемы также негативно влияют на ресурс коробки передач.

У многих автомобилей с различными типами автоматических трансмиссий есть специальный "спортивный" режим. В этом режиме коробка передач сконцентрирована на производительности, допуская более высокие обороты двигателя на одной передаче.

Например, в режиме "Спорт" трансмиссия будет переключаться с 1-й на 2-ю передачу не при обычных 1200 оборотах в минуту, а при 2000-2500 оборотах в минуту. Это позволяет избежать лишних циклов переключения передач, что помогает сохранить ресурс коробки передач.

Хотя расход топлива может немного увеличиться из-за повышенных оборотов двигателя, это мелочи по сравнению с расходами на ремонт трансмиссии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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