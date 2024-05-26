Износ авто в пробках: вот почему спортивный режим — ваш спаситель

Большие пробки в крупных городах России отрицательно сказываются на износе автоматических коробок передач. В условиях такого трафика коробка передач испытывает максимальные нагрузки. Специалист, занимающийся ремонтом трансмиссий, объяснил на портале njcar. ru, почему в пробке полезно переводить автомобиль в спортивный режим.
В пробках хаотичное движение — то остановка, то резкие ускорения до 20-40 км/ч, за которыми следует новая остановка, а потом снова медленное движение. Это заставляет блок управления коробкой передач часто менять передачи, чтобы обороты двигателя оставались минимальными для экономии топлива.
В роботизированных коробках передач это достигается за счёт постоянного проскальзывания сцепления. В результате, часто требуется обращаться на СТО для замены узла.
Стандартные гидротрансформаторные коробки также стремятся экономить топливо, активно переключая передачи в пробке. Непрерывные циклы включения-выключения фрикционов и дополнительные циклы работы гидросистемы также негативно влияют на ресурс коробки передач.
У многих автомобилей с различными типами автоматических трансмиссий есть специальный "спортивный" режим. В этом режиме коробка передач сконцентрирована на производительности, допуская более высокие обороты двигателя на одной передаче.
Например, в режиме "Спорт" трансмиссия будет переключаться с 1-й на 2-ю передачу не при обычных 1200 оборотах в минуту, а при 2000-2500 оборотах в минуту. Это позволяет избежать лишних циклов переключения передач, что помогает сохранить ресурс коробки передач.
Хотя расход топлива может немного увеличиться из-за повышенных оборотов двигателя, это мелочи по сравнению с расходами на ремонт трансмиссии.
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