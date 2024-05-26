"Росгосстрах" установил средний возраст достижения финансовой независимости

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россияне становятся финансово самостоятельными в раннем возрасте: 49% начинают зарабатывать первые деньги в 18-23 лет.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Представители поколения X стали финансово независимыми раньше всех, в то время как зумеры чаще пользуются помощью родителей. К 23-25 годам многие россияне могут полностью самостоятельно обеспечить свои материальные потребности. Бумеры стали финансово независимыми раньше других поколений, более половины из них смогли полностью обеспечить себя к 23-25 годам. Зумеры чаще представителей других поколений заявляют о высоком доходе, но также чаще обращаются за финансовой помощью к родственникам и пользуются кредитами. Зумеры и миллениалы преимущественно приобретают машины в возрасте до 23 лет, в то время как бумеры чаще покупают автомобили после 30 лет.

При оформлении страховки на машину каско миллениалы выбирают этот вариант чаще других поколений.