Устали от лая собаки: эксперт раскрывает секреты тишины в квартире

Как навсегда избавиться от лая собаки в квартире: методы, которые работают

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки в квартире могут создавать неудобства своим лаем. Они воют, когда хозяева отсутствуют, и лают на звонки в дверь.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С этим поведением нужно бороться, причём делать это правильно, чтобы собака поняла, что от неё требуется, и не чувствовала несправедливости наказания.

Эксперты рекомендует сразу пресекать такое поведение.

Самый простой способ — отвлечь собаку, как только она начинает реагировать на шум за дверью. Позовите её спокойным голосом и дайте понять, что за это её не похвалят.

Не успокаивайте, не гладьте и не делайте ничего, что собака может воспринять как поощрение.

Важно понять причины лая. Возможно, собака боится или тревожится, а может, ей просто не хватает внимания хозяев или недостаточно времени на прогулке.

Замечено, что собаки, которые больше устают во время прогулок, ведут себя дома гораздо спокойнее.