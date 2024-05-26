Устали от лая собаки: эксперт раскрывает секреты тишины в квартире

Собаки в квартире могут создавать неудобства своим лаем. Они воют, когда хозяева отсутствуют, и лают на звонки в дверь.
С этим поведением нужно бороться, причём делать это правильно, чтобы собака поняла, что от неё требуется, и не чувствовала несправедливости наказания.
Эксперты рекомендует сразу пресекать такое поведение.
Замечено, что собаки, которые больше устают во время прогулок, ведут себя дома гораздо спокойнее.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.