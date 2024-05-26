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Эксперт спрогнозировал размер ставок по вкладам в коммерческих банках

Назван размер ставок по вкладам в коммерческих банках на ближайшее время

1:16
Экономика

Массового повышения ставок по вкладам пока не предвидится, несмотря на ужесточение риторики Банка России относительно ключевой ставки, сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Назван размер ставок по вкладам в коммерческих банках на ближайшее время
Фото: commons.wikimedia.org by Digr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зварич пояснил, что на рынке нет явного тренда на рост ставок по вкладам. Некоторые банки действительно начали предлагать более привлекательные условия по вкладам в ответ на ужесточение риторики Банка России и рост рисков дальнейшего повышения ключевой ставки. Однако, эти улучшения касаются лишь отдельных предложений. Банки прибегают к таким мерам, когда им необходимо привлечь больше ликвидности на определенный срок. В таких случаях они стремятся предложить вкладчикам более выгодные условия, чтобы обойти конкурентов, сообщает агентство "Прайм".

По мнению Зварича, на данный момент наиболее вероятно, что ключевая ставка останется на уровне 16%. В этой ситуации, банковские ставки по вкладам скорее всего будут консолидироваться на текущих уровнях, которые находятся чуть ниже 15% годовых. Это означает, что ставки по вкладам будут оставаться стабильными и не будут подвергаться массовому повышению в ближайшее время.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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