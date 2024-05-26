Эксперт спрогнозировал размер ставок по вкладам в коммерческих банках

Назван размер ставок по вкладам в коммерческих банках на ближайшее время

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Массового повышения ставок по вкладам пока не предвидится, несмотря на ужесточение риторики Банка России относительно ключевой ставки, сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

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Зварич пояснил, что на рынке нет явного тренда на рост ставок по вкладам. Некоторые банки действительно начали предлагать более привлекательные условия по вкладам в ответ на ужесточение риторики Банка России и рост рисков дальнейшего повышения ключевой ставки. Однако, эти улучшения касаются лишь отдельных предложений. Банки прибегают к таким мерам, когда им необходимо привлечь больше ликвидности на определенный срок. В таких случаях они стремятся предложить вкладчикам более выгодные условия, чтобы обойти конкурентов, сообщает агентство "Прайм".

По мнению Зварича, на данный момент наиболее вероятно, что ключевая ставка останется на уровне 16%. В этой ситуации, банковские ставки по вкладам скорее всего будут консолидироваться на текущих уровнях, которые находятся чуть ниже 15% годовых. Это означает, что ставки по вкладам будут оставаться стабильными и не будут подвергаться массовому повышению в ближайшее время.