Уровень СО2 в атомсфере растет как никогда быстро

Станции фиксируют рост СО2 в атмосфере быстрее и больше, чем когда либо

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На вершине Мауна-Лоа (Гавайи) станция зафиксировала уровень CO2 в атмосфере выше 426 ppm (частей на миллион), т.е. на 4,7 ppm выше рекорда, установленного в марте 2023 года.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ученые усердствуют, пытаясь найти способы уменьшения выбросов парниковых газов (накопление, захват и т.п.), но большинство исследований сходятся в мнении, что ситуация ухудшается, а уровень CO2 растет стремительными темпами. Из-за недостатка информации об исторических данных ученым сложно оценить текущие параметры, в частности, включить их в более широкий контекст.

Это помогло бы получить более четкое представление о текущей траектории и провести отчетливое различие между естественным ростом CO2 (т.е. без вмешательства человека, вызванного процессами, такими как извержение вулканов, дыхание организмов или разложение органических материалов) и выбросами, связанными с человеческой деятельностью, такими как сжигание ископаемых топлив и вырубка лесов, которые ускорили этот рост со времен промышленной революции. Для более глубокого понимания роста уровня CO2 исследователи из Орегонского университета совместно с учеными из Университета Сент-Эндрю и Американского научного фонда исследовали 50 000-летний лед, добытый из Западно-Антарктического ледникового щита — рукавица льда, замерзшая под поверхностью Земли и извлеченная путем бурения на глубине 3,2 км. Благодаря этим образцам команда провела химический анализ маленьких пузырьков газа, сохраненных в самом льду, что помогло выявить изменения в атмосфере и составе CO2 на протяжении десятков тысяч лет. Согласно выводам, опубликованным 13 мая 2024 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, эти глубокие анализы показывают, что, хотя в прошлом уровень CO2 был высоким, он не достигает текущего уровня, связанного с антропогенными выбросами.

Темпы роста превышают даже на порядок скорость в любой другой исторический период за последние 50 000 лет. Если говорить точнее, по мнению исследователей, колебания уровня углекислого газа за 50 000 лет действительно показывают рост приблизительно на 14 ppm за 55 лет каждые 7 000 лет или около того. Эти монтировали сновидения сочетаются с так называемыми "событиями Генриха" - периодами, когда от ледников откалывается много айсбергов, которые плывут в Северную Атлантику, вынося осадочные породы и вызывая резкие и глубокие изменения климата, происходящие приблизительно каждые 7-10 тысяч лет. Однако в настоящее время мы наблюдаем такое же увеличение... всего за пять-шесть лет. "Изучение прошлого говорит о перемене настоящего.

Изменение нынешнего уровня CO2 действительно уникально", — говорит Кэтлин Вендт, ведущий автор исследования и доцент Орегонского государственного университета. "Наше исследование выявило самые быстрые темпы естественного повышения уровня CO2 за всю историю наблюдений". Кристи Буйзерт, соавтор исследования и профессор Орегонского университета, объясняет: "Эти события Гейнриха поистине поразительны. Мы полагаем, что они происходят из-за колоссальных изменений североамериканской ледяной шапки. Это порождает цепную реакцию, включающую изменения тропических муссонов, западных ветров в Южном полушарии и массовые выбросы CO2 в океанах". Исследование предполагает, что в периоды роста углекислого газа в атмосфере западные ветры (контрзападные или преобладающие западные ветры, дующие в основном с запада на восток и играющие важную роль в циркуляции океанских глубин) также усиливались, вызывая быстрый выброс CO2 из Южного океана. По другим исследованиям, в связи с изменением климата западные ветры, вероятно, станут еще более сильными в ближайшем столетии, что значительно снизит способность Южного океана поглощать углекислый газ, связанный с человеческой деятельностью.