Эти продукты эффективно снижают высокий уровень холестерина: ешьте их каждый день

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Диетолог Манакер: чеснок и чернослив понижают уровень холестерина

0:58
Здоровье

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какие продукты важно добавить в свой рацион, чтобы понижать высокий уровень "плохого" холестерина.

Диетолог Манакер: чеснок и чернослив понижают уровень холестерина
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С. is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Начинайте, прежде всего, употреблять орехи макадамия. Они имеют отличный маслянистый вкус. Такие орехи укрепляют здоровье сердца, так как богаты мононенасыщенными жирами. Они ещё являются хорошим источником антиоксидантов, пищевых волокон.

Также стоит употреблять чернослив. Он содержит в себе много растворимой клетчатки и питательных веществ, которые улучшают здоровье сердца. Достаточно в день есть от 4 до 6 штук чернослива. Они ещё способны снижать маркеры воспаления.

Чеснок приносит много пользы для здоровья. Особенно это касается работы сердца и состояния сосудов.

"Согласно недавнему исследованию, чеснок показал многообещающие результаты в снижении уровня холестерина", — сказала диетолог.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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