Терапевт Чиркова: хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника

Терапевт Чиркова советует хорошо прорабатывать мышцы ягодиц, потому что они помогают в сохранении здоровья позвоночника

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крепкие ягодичные мышцы поддерживают здоровье спины, сообщила терапевт Ольга Чиркова.

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Она порекомендовала укреплять эти мышцы всем, независимо от пола. Хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника, тазобедренного и коленных суставов, передаёт NEWS. ru.

По словам врача, на эти суставы при ходьбе приходится очень большая нагрузка, а сильные ягодичные мышцы помогают сохранять правильную позу при ходьбе и защищать опорно-двигательный аппарат от изнашивания.