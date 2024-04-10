Терапевт Чиркова: хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника

Крепкие ягодичные мышцы поддерживают здоровье спины, сообщила терапевт Ольга Чиркова.
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Она порекомендовала укреплять эти мышцы всем, независимо от пола. Хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника, тазобедренного и коленных суставов, передаёт NEWS. ru.
По словам врача, на эти суставы при ходьбе приходится очень большая нагрузка, а сильные ягодичные мышцы помогают сохранять правильную позу при ходьбе и защищать опорно-двигательный аппарат от изнашивания.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)