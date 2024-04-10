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Терапевт Чиркова: хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника

Терапевт Чиркова советует хорошо прорабатывать мышцы ягодиц, потому что они помогают в сохранении здоровья позвоночника

0:35
Здоровье

Крепкие ягодичные мышцы поддерживают здоровье спины, сообщила терапевт Ольга Чиркова.

Терапевт Чиркова советует хорошо прорабатывать мышцы ягодиц, потому что они помогают в сохранении здоровья позвоночника
Фото: commons.wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она порекомендовала укреплять эти мышцы всем, независимо от пола. Хорошо проработанные мышцы ягодиц не только улучшают внешний вид человека, но и помогают в сохранении здоровья позвоночника, тазобедренного и коленных суставов, передаёт NEWS. ru.

По словам врача, на эти суставы при ходьбе приходится очень большая нагрузка, а сильные ягодичные мышцы помогают сохранять правильную позу при ходьбе и защищать опорно-двигательный аппарат от изнашивания.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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