Почувствуете себя снова двадцатилетним: названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

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Скакалка — лучшее упражнение для мужчин после 45 лет

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Здоровье » Здоровье и профилактика

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин после 45 лет.

Скакалка — лучшее упражнение для мужчин после 45 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно материалу, первым шагом является прогулки быстрым шагом, пробежки и скакалку. Затем рекомендуется выполнять скручивания и подтягивания на перекладине или тренажере. В список рекомендаций входит также подъем штанги на бицепс и обратные отжимания от скамьи.

Эксперты также отмечают важность выполнения приседаний и поднятия на носки с гантелями. Завершающим этапом тренировки должна стать заминка.

Ранее фитнес-эксперт поделилась советами о том, как избавиться от живота после 40 лет. В числе рекомендуемых упражнений — разгибание бедра на полу, приседания, выпады, планка и ягодичный мост. Эти рекомендации специалистов помогут мужчинам поддерживать свою физическую форму и здоровье.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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