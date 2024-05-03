Появились подробности драки Бритни Спирс с возлюбленным в отеле

Американская поп-певица Бритни Спирс выступила с обвинениями в адрес матери из-за распространившейся фейковой новости о драке звезды с возлюбленным Полом Солизом в отеле.
В своем блоге артистка решила расставить все точки на i и пояснила, что произошло ночью в Лос-Анджелесе.
"В этом замешана моя мама! Я не разговаривала с ней шесть месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, до того, как новости вышли", — написала Спирс.
Певица рассказала, что неудачно прыгнула в отеле и травмировала лодыжку, но ей не требовалась помощь врачей — кто их взывал она не знает. При этом после осмотра она отказалась от госпитализации и под присмотром охранников отправилась домой.
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