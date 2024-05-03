Появились подробности драки Бритни Спирс с возлюбленным в отеле

Бритни Спирс обвинила мать в публикации недостоверной информации о драке в отеле

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская поп-певица Бритни Спирс выступила с обвинениями в адрес матери из-за распространившейся фейковой новости о драке звезды с возлюбленным Полом Солизом в отеле.

Фото: youtube.com by канал Lorraine is licensed under public domain

В своем блоге артистка решила расставить все точки на i и пояснила, что произошло ночью в Лос-Анджелесе.

"В этом замешана моя мама! Я не разговаривала с ней шесть месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, до того, как новости вышли", — написала Спирс.

Певица рассказала, что неудачно прыгнула в отеле и травмировала лодыжку, но ей не требовалась помощь врачей — кто их взывал она не знает. При этом после осмотра она отказалась от госпитализации и под присмотром охранников отправилась домой.

Ранее Виталий Милонов отреагировал на новость о том, что Анастасия Ивлеева ездила на Донбасс.