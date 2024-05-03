Андрей Василевич рассказал, что матч между Россией и Белоруссией пройдет 7 июня, чтобы у болельщиков была возможность провести выходные в Минске

Белорусская федерация футбола объяснила выбор даты матча с Россией

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Андрей Василевич, который занимает пост заместителя председателя Белорусской федерации футбола, поделился, что дату матча между российской и белорусской сборной согласовывали две стороны. Было выбрано 7 июня, чтобы болельщики команд смогли после игры прогуляться в Минске на выходных.

Фото: fcminsk.by by Официальный сайт футбольного клуба "Минск" is licensed under public domain

Напомним вам, что вчера РФС сообщил, что матч между Россией и Белоруссией пройдет 7 июня в Минске на стадионе "Динамо". Результаты игры будут учитываться в турнирной таблице ФИФА.

Василевич поделился, что дата 7 июня приближена к выходным, а значит, всем, даже россиянам, будет удобнее вырваться на матч в столицу Белоруссии и провести тут уикенд. Эта дата была согласована футбольными федерациями двух стран.

Василевич также рассказал, что билеты на игру уже скоро поступят в продажу. Сейчас ведутся обсуждения времени проведения игры, чтобы указать его в билетах. Заместитель председателя считает, что купить билеты можно будет уже в понедельник — вторник будущей недели.

Василевич добавил, что со стороны Белоруссии будет оказана всяческая поддержка и содействие сборной России. О дате, времени и условиях прибытия российской команды в Минск разговоров с РФС еще не было. Но АБФФ готовы заняться организацией матча.