Андрей Василевич рассказал, что матч между Россией и Белоруссией пройдет 7 июня, чтобы у болельщиков была возможность провести выходные в Минске

Андрей Василевич, который занимает пост заместителя председателя Белорусской федерации футбола, поделился, что дату матча между российской и белорусской сборной согласовывали две стороны. Было выбрано 7 июня, чтобы болельщики команд смогли после игры прогуляться в Минске на выходных.
Напомним вам, что вчера РФС сообщил, что матч между Россией и Белоруссией пройдет 7 июня в Минске на стадионе "Динамо". Результаты игры будут учитываться в турнирной таблице ФИФА.
Василевич поделился, что дата 7 июня приближена к выходным, а значит, всем, даже россиянам, будет удобнее вырваться на матч в столицу Белоруссии и провести тут уикенд. Эта дата была согласована футбольными федерациями двух стран.
Василевич также рассказал, что билеты на игру уже скоро поступят в продажу. Сейчас ведутся обсуждения времени проведения игры, чтобы указать его в билетах. Заместитель председателя считает, что купить билеты можно будет уже в понедельник — вторник будущей недели.
Василевич добавил, что со стороны Белоруссии будет оказана всяческая поддержка и содействие сборной России. О дате, времени и условиях прибытия российской команды в Минск разговоров с РФС еще не было. Но АБФФ готовы заняться организацией матча.
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