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Nature: пищевые добавки с тригонеллином повышают уровень NAD+ и уменьшают проявления возрастного увядания мышц или саркопении

Швейцарские учёные выяснили, что тригонеллин может помочь в борьбе с саркопенией

0:43
Здоровье

Учёные из Швейцарии при изучении кофе, выделили в нём алкалоид тригонеллин, который является предшественником сложного соединения на основе никотиновой кислоты NAD+, помогающее замедлить саркопению или возрастное увядание мышц.

Швейцарские учёные выяснили, что тригонеллин может помочь в борьбе с саркопенией
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Исследователи провели испытания с животными и клетками человека, показавшие, что добавка тригонеллина в пищу увеличивает мышечную силу и замедляет возрастное увядание мышц, пишет журнал Nature.

"В совокупности мы считаем, что пищевые добавки с тригонеллином повышают уровень NAD+ и обладают терапевтическим потенциалом при возрастном снижении мышечной массы, уменьшая проявления саркопении", — отмечают ученые.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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