Nature: пищевые добавки с тригонеллином повышают уровень NAD+ и уменьшают проявления возрастного увядания мышц или саркопении

Учёные из Швейцарии при изучении кофе, выделили в нём алкалоид тригонеллин, который является предшественником сложного соединения на основе никотиновой кислоты NAD+, помогающее замедлить саркопению или возрастное увядание мышц.
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Исследователи провели испытания с животными и клетками человека, показавшие, что добавка тригонеллина в пищу увеличивает мышечную силу и замедляет возрастное увядание мышц, пишет журнал Nature.
"В совокупности мы считаем, что пищевые добавки с тригонеллином повышают уровень NAD+ и обладают терапевтическим потенциалом при возрастном снижении мышечной массы, уменьшая проявления саркопении", — отмечают ученые.
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