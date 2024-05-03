В Санкт-Петербурге запущен завод по производству полимерных фитингов с нагревателями. Ничего подобного в стране ещё не было

"ОПК-Восход" запустило в Санкт-Петербурге импортозамещающее производство по выпуску полимерных фитингов. Продукция завода преимущественно будет использоваться в газораспределительных сетях "Газпрома". О новом производстве сообщила пресс-служба петербургского Фонда развития промышленности.
В самом "ОПК-Восход" отмечают, что в стране подобного производства, по масштабному выпуску полимерных фитингов с закладными нагревателями, нет. Новый же завод в Санкт-Петербурге решит эту проблему. Производство способно выпускать 650 тысяч единиц продукции в год.
"Полимерные соединители для трубопроводов были дефицитом для страны. В России такое почти не выпускалось и поэтому основную часть требуемого, приходилось закупать в других странах", — слова гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
Отмечается, что потребность "Газпрома" в таких фитингах — высокая (2 миллиона фитинга в год). Таким образом завод в Санкт-Петербурге покроет 32% спроса концерна.
К сведению, фитинги с нагревателями нужны для надёжного герметичного соединения труб. На специальный нагреватель на таком фитинге подаётся ток, в результате происходит надёжное сваривание трубы и соединителя.
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